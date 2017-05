A Vila Maria Zélia está festejando 100 anos este mês e programa um piquenique para o próximo sábado, dia 20, a partir das 16 horas. Quem quiser, poderá levar seus quitutes favoritos enquanto curtem um evento musical. Mais tarde, a organização da festa irá oferecer um bolo de aniversário na hora do “Parabéns a Você!”. No sábado seguinte, dia 27, às 20 horas, as comemorações serão encerradas com o encontro vídeo na praça, que transmitirá “Vila Maria Zélia – 100 anos”.