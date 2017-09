1º Simulado de Catástrofe Santa Marcelina é realizado em Itaquera

O prefeito regional de Itaquera, Jacinto Reyes, participou no dia 2 de setembro, do 1° Simulado de Catástrofe Santa Marcelina, promovido pela Fasm (Faculdade Santa Marcelina), na Avenida Professor Engenheiro Ardevan Machado. A ação de treinamento ocorreu das 10 às 12 horas, próximo à Fatec e à Arena Corinthians, e contou com o apoio do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Samu, Grau e CET.

O principal objetivo foi preparar todos os profissionais da área para o atendimento pré-hospitalar, desde a triagem até o atendimento em casos de acidentes com múltiplas vítimas.

Na simulação em que um ônibus e um automóvel de passeio batem de frente, os alunos participaram “interpretando” os feridos e acompanhando o primeiro atendimento do Corpo de Bombeiros e Samu, que fizeram todo o processo de socorro (como se de fato estivesse acontecendo o acidente) para treinar as equipes e alunos.

O prefeito regional também participou das palestras realizadas no auditório da instituição de ensino, onde ocorreu uma série de explanações sobre o assunto. Com o tema “Riscos Regionais”, Jacinto abordou todos os perigos que a região possui e que podem, consequentemente, causar acidentes com múltiplas vítimas.