Panificadora Marengo: 50 anos de Tatuapé

Para celebrar seu Jubileu de Ouro, amanhã, sábado, dia 29 de abril, a Panificadora Marengo servirá o seu tradicional bolo de aniversário, feito com todo carinho em uma receita bem especial.

A trajetória da Padaria Marengo, pautada no trabalho e dedicação, teve seu início com o patriarca da família Campos e, desde estão, é lembrada com muito orgulho pelos irmãos Adriana e Rogério Campos, que estão sempre presentes e atentos a todos os detalhes.

Em sua atual sede, na Rua Francisco Marengo, 700, esquina com a Rua Serra de Bragança, a Padaria Marengo está instalada há mais de uma década. Lá os produtos são produzidos com qualidade e selecionados para o paladar mais exigente.

LINHA DE PRODUTOS

A Panificadora Marengo trabalha com uma extensa linha. São pães, doces, salgados, lanches e encomendas. Entre os produtos estão cestas de café da manhã, pães, pães de metro, lanches, tábuas de frios, bolos de metro, bolos gelados, pavês, kit festa, sorvetes, pizzas em pedaço no balcão e também para viagem, à noite.

Agora, para os dias mais frios, as pessoas poderão saborear o cardápio de sopas, creme de mandioquinha, creme de palmito, caldo verde e canja. Na Panificadora Marengo os clientes ainda encontram o pão almofadinha, o pão da vovó e o pão baby, além de doces franceses.

De acordo com a direção, atualmente no ramo de panificação, um dos pontos mais importantes é atender ao novo perfil do consumidor. Isso porque as pessoas tomam café, almoçam, lancham e até jantam na padaria. Por isso a ideia é se modernizar e ampliar cada vez mais o atendimento.

CAFÉ E ALMOÇO

Diariamente também são servidos na Panificadora Marengo, no sistema por quilo, das 7 às 11 horas, café da manhã; e das 11h30 às 15 horas, de segunda a sábado, almoço com pratos quentes, saladas e sobremesa. Nas noites de inverno, a partir das 18 horas, tem self-service de sopas e caldos.

Mais informações pelo telefone 2296-3399. Site: www.panificadoramarengo.com.br.