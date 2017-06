Bolo de Milho de Festa Junina

Para as comemorações juninas a tatuapeense e chef confeiteira, Rosana Belliato, do Ateliê Maria Pedacinho, sempre arrasa com seu bolo de milho. Um receita de família que aprendeu com 8 anos de idade e desde então toda vez que o prepara só recebe elogios. Confira você também, pois nossa redação mais que aprovou. Bom apetite!

INGREDIENTES

2 latas de milho verde escorrido;

1 ½ xícara de açúcar refinado;

1 xícara de flocão de milho;

1 xícara de leite de coco;

1 xícara de óleo de milho;

4 ovos;

pitada de sal;

1 colher de sobremesa de fermento químico.

MODO DE FAZER

Junte o leite de coco, óleo, ovos, sal e açúcar no liquidificar; acrescente o milho verde escorrido e a farinha de milho (flocão). Bater por 3 a 5 minutos; adicione o fermento e bata apenas para misturar. Unte uma forma (média ou com buraco no meio) com manteiga ou margarina e farinha de trigo, e leve ao forno, pré-aquecido por 5 minutos, a 180º (médio) por 25 a 30 minutos dependendo do seu forno; verifique se já está assado usando um palito de dente: espete o bolo, se sair limpo já estará assado. Espere amornar desenforme e polvilhe açúcar com canela.

Dica: o flocão de milho pode ser substituído por flocos de milho pré-cozido sem sal (aqueles pacotinhos para preparar polenta).