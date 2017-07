CineMaterna apresenta Mulher Maravilha

O Complexo Tatuapé dá continuidade às sessões especiais do CineMaterna. Neste mês, a sessão será no dia 26, quarta-feira, às 11 horas, no Cinemark do Shopping Metrô Boulevard Tatuapé, com a apresentação do filme Mulher Maravilha. Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria.

O CineMaterna é uma iniciativa que visa o entretenimento e o resgate social e cultural de mães e pais com bebês de até 18 meses. Pais e demais acompanhantes são muito bem-vindos. A sala de cinema é especialmente preparada para oferecer conforto e comodidade às mães e bebês.

O som é mais baixo que nas sessões regulares, o ar condicionado é menos frio e trocadores estão disponíveis na sala, com fraldas, pomadas e lenços umedecidos, que podem ser usados gratuitamente. Além disso, há um tapete de EVA na frente da sala, para acomodar mamães com bebês que já andam e engatinham; e um “estacionamento” de carrinhos.

Os filmes que são exibidos mensalmente são escolhidos pelas próprias mães por meio de enquete no site da ONG CineMaterna. Mais informações, acesse: www.cinematerna.org.br.

Onde: Cinemark do Shopping Metrô Boulevard Tatuapé – 3º Piso. Rua Gonçalves Crespo, esquina com Rua Tuiuti (integrado à estação Tatuapé do metrô). Informações: 2225-7000.