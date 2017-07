8º Batalhão: companhia comemora 42º aniversário

O 8º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (BPM-M), que atualmente está sob o comando do ten. cel PM Benedito Pereira, comemorou seus 42 anos de fundação ontem, sábado, dia 14 de julho. Para marcar mais esta passagem foi realizada na quinta-feira, dia 12, no auditório do Colégio Santo Antonio de Lisboa, localizado na Rua Francisco Marengo, 1.317, solenidade festiva que reuniu patentes da PM e soldados que compõem hoje as companhias que atendem ao 8º BPM-M.

CIAS. PERTENCENTES

O Batalhão tem sua sede instalada na Rua Vilela, 307, no Tatuapé, e é responsável pelo policiamento nas áreas do Tatuapé, Jardim Anália Franco, Vila Carrão, Vila Matilde, Patriarca, Vila Dalila e Vila Formosa, através das quatro companhias territoriais que desenvolvem o Policiamento Comunitário, Policiamento Escolar, Rádio-Patrulhamento e Policiamento Tático, incluindo a Rocam – Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas.

EMPENHO

De acordo com a companhia, nesses 42 anos de existência, o 8º BPM-M tem se esmerado na busca de tecnologia, informação e aperfeiçoamento para bem servir e proteger a população fixa e flutuante da região. “Isso está sendo feito por meio de ações de Polícia Preventiva e Repressiva Imediata, realizando diversas operações policiais com o objetivo de zelar pela proteção da sociedade, sobretudo na defesa da lei e da ordem, que é a sua missão institucional, levando sensação de segurança e se aproximando ainda mais da Comunidade através de ações comunitárias, fazendo prevalecer a filosofia de Polícia Comunitária”, destacou o ten. cel. PM Benedito Pereira.

HOMENAGENS

Também presente ao evento, o ex-comandante do 8º BPM-M, o ten. cel. Wlauder Gonçalves, teve a sua foto descerrada na galeria de comandantes durante a cerimônia e foi um dos homenageados da noite. O subprefeito da Mooca, Sergio Carlos Filho, prestigiou o evento, assim como o vereador Toninho Paiva, entre outras autoridades presentes.