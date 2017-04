Consideradas um utensílio essencial para a evolução do ser humano e transformação da sociedade, as facas estão presentes em diversas situações do dia a dia. A arte milenar da cutelaria – confecção de instrumentos de corte, reconhecida como uma das mais antigas expressões artísticas praticadas pelo homem – permitiu a criação de instrumentos de corte em variados materiais e formatos, que atendem a inúmeros propósitos, desde a sobrevivência até a gastronomia. Com o intuito de apresentar e disseminar a tradição e história em torno dessa arte, acontece a “V Mostra Internacional de Cutelaria”, nos dias 20 e 21 de maio, no Centro de Exposições Frei Caneca. Das 10 às 19 horas. Entrada: R$ 10,00 (crianças de até 8 anos não pagam). Onde: Rua Frei Caneca, 569.