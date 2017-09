A História do Tatuapé, por Pedro Abarca

Na terça-feira, dia 5 de setembro, data oficial do aniversário do Tatuapé, o historiador Pedro Abarca fez o lançamento oficial do seu mais novo livro que conta, em detalhes, a trajetória do bairro.

Em noite de autógrafos, o autor recebeu amigos, familiares e seguidores do seu trabalho na sede da Associação Comercial de São Paulo Tatuapé, que tem como endereço a Rua Apucarana.

Além de reunir citações de trabalhos anteriores de Pedro Abarca, o trabalho traz ainda muitas informações novas que retratam fielmente, e de forma minuciosa, as passagens mais importantes do Tatuapé, que acaba de completar 349 anos.

Para saber onde adquirir o seu exemplar basta acessar www.historiadotatuape.com.br.