A partir desta semana o leitor passa a receber em suas mãos uma publicação totalmente remodelada. Com mudanças no projeto gráfico, o veículo alcançou um estilo despojado e com seções ainda mais modernas. A Gazeta do Tatuapé agora passa a ter colunistas que, a cada edição, vão apresentar assuntos geradores de reflexão e debate.

Com uma estrutura editorial inovadora, o jornal oferece uma leitura direta e amplificada na condução dos fatos da região. Essa dimensão pode ser vista na reconfiguração dos textos e das fotos, que ganharam maior destaque.

As seções Vitrine Negócios e Guia Gastronômico exibem, aos parceiros comerciais, um visual mais leve com o objetivo de aproximar cada vez mais os clientes. Assim, empresários terão a oportunidade de apresentar suas atividades de uma maneira mais completa e com o merecido destaque. Agora, comércios, lojas, profissionais liberais e especialistas de diversas áreas têm em mãos um produto capaz de fidelizar ainda mais quem apostou na sua marca.

Esta é a nova Gazeta, com um visual de impacto e que aproximará os leitores por meio de um conteúdo editorial dinâmico, adaptado aos novos moldes da comunicação. Une-se a tudo isso o fato da publicação ter sido uma das responsáveis pela transformação e crescimento da região. Afinal, seus 42 anos de existência ininterrupta nos lares de tatuapeenses, e de moradores de bairros próximos, mostram o seu papel na vida de milhões de leitores.

Mais uma vez, a aposta na mudança vem mostrar a força da publicação enquanto mídia impressa regional. Durante todos os anos em que chegou às bancas, postos de gasolina, condomínios e nas mãos das pessoas, a Gazeta sempre demonstrou a importãncia que deu ao bairro. E essa valorização resultou no abraço de quem vive e luta por um Tatuapé melhor. Este veículo pode se orgulhar do fato de ter o que nenhuma outra mídia nacional tem, a possibibilidade de conhecer o leitor pelo nome e muitas vezes saber até onde ele mora.

A construção de tantas parcerias ao longo de tanto tempo garantiu aos nossos leitores/amigos a oportunidade deles terem em suas casas, de forma gratuita, as mais variadas notícias sobre o bairro e a região. Isso foi e ainda é possível, atualmente, porque a contribuição de cada um faz a diferença. Seja fazendo parte de nosso conteúdo comercial, enviando reclamações, sugestões, encaminhando fotos ou vídeos, todos fazem parte do que é a realidade do Tatuapé e seu crescimento exponencial.

É por isso e por outros milhões de motivos que este veículo continuará a sua missão de prestador de serviços, de unir as pessoas e defender quem vive e trabalha na região. A principal diferença é que agora é possível fortalecer ainda mais esses laços por meio de ferramentas como o site www.gazetavirtual.com.br, além do Facebook/gazetavirtual e o instagram @gazetadotatuape, sempre com informações rápidas e exclusivas do bairro.