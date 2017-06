Livro ‘A Porta Secreta do Amor’

A escritora da Vila Formosa, Cristiane Peixoto, realizou no dia 30 de maio o lançamento do livro Porta Secreta do Amor. O obra se desdobra sobre um romance analítico que busca revelar os perigos do medo, do orgulho e das armadilhas emocionais que motivam as maiores lacunas afetivas. Trata-se de um romance além dos sentimentos que propõe reflexões sobre temas atuais como bullying e autoconhecimento. Cláudia é uma bela garota, inteligente e sensível que teve o autoconceito impactado após o bullying praticado por sua primeira paixão pré-adolescente. A tarde de autógrafos aconteceu no Espaço de Eventos Vitto, na Zona Leste.