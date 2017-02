A RPG e sua aplicação

A falta de atividade física regular e o stress geralmente se manifestam nas pessoas sob a forma de dor muscular e dificuldade de fazer alongamento. Esses fatores alteram e prejudicam a saúde do sistema músculo esquelético. Na maioria das vezes a forma de como se senta (no trabalho, na escola ou para realizar outras atividades), ao se deitar para dormir, tensões ou maus hábitos são fatores de risco para o desenvolvimento de lesões musculares, problemas na coluna, joelhos e outras articulações.

Atualmente, uma das técnicas mais utilizadas na fisioterapia é a Reeducação Postural Global (RPG). Criada na década de 80 por um fisioterapeuta francês, a técnica da RPG tem como objetivo principal tratar os músculos que estão fora de forma e corrigir as alterações posturais. A técnica é também uma terapia alternativa para quem busca um melhor equilíbrio postural e consiste em alongar os músculos e descomprimir as articulações.

FLEXIBILIDADE MUSCULAR

É importante compreender que nossos músculos têm a capacidade de se encurtar e alongar-se, sendo assim, podemos concluir que os músculos são elásticos, no entanto, nas pessoas que já tem posturas alteradas devido ao sedentarismo, ou que não cuidaram da postura corporal vão perdendo a flexibilidade muscular e com isso os ossos e articulações são prejudicados.

As principais indicações para a RPG são nas hérnias de disco, desvios da coluna, dores articulares, terapia de apoio para as doenças reumáticas (artrite, fibromialgia e outras), lesões esportivas, fortalecer e melhorar a flexibilidade muscular e auxiliar no tratamento de dores em geral.

A RPG é aplicada individualmente por um fisioterapeuta habilitado com exercícios de alongamento, alinhamento e coordenação motora. O paciente deve manter uma sequência de exercícios para que se obtenha o resultado esperado. O tempo de tratamento varia de acordo com a necessidade de cada pessoa, e as sessões duram em média uma hora.

