No próximo dia 21, às 19 horas, o Teatro Fernando Torres irá receber, mais uma vez, o espetáculo “A Tia é Um Show”, com ingressos a R$ 50,00 (inteira). Num programa de auditório, a Tia, personagem criada por Guilherme Uzeda, traz muita diversão, de forma leve e descontraída. Uma apresentadora totalmente informal conduz o programa de maneira muito peculiar, se atrapalhando de forma ingênua e levando a plateia a um riso descontraído e cúmplice. Entre seus vários quadros, estão o “Bailão da Tia”, “Tia no Karaokê” e “Tia Canta e Encanta”.

No formato dos antigos programas de auditório, o espetáculo traz convidados especiais a cada semana, sorteio de prêmios para a plateia e os famosos “reclames”, onde o público participa de forma ativa e divertida com uma Tia simpática e cheia de entusiasmo.

Classificação: livre. A bilheteria funciona de terça a quinta, das 14 às 20 horas, e de sexta a domingo, das 14 horas até o início do espetáculo. Local: Rua Padre Estevão Pernet, 588, Tatuapé. Mais informações no telefone 2227-1025.