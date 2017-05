A turma do Chupim estará no Shopping Metrô Tatuapé

Como atividade de interação com o público, neste sábado (27/5), o Shopping Metrô Tatuapé recebe a turma do Chupim, personagens do programa de humor da rádio Metropolitana FM, para dar início a um quiz com casais frequentadores do shopping.

O objetivo é testar as afinidades de cada casal de forma divertida e, ao final, premiar de acordo com os acertos dos participantes.

Na quarta-feira (7/6) é a vez do humorista Marco Luque marcar presença no shopping para interagir com o público e interpretar um dos seus famosos personagens.

Onde: anexo à estação Tatuapé do Metrô.