A vida de Allan Kardec

Com texto de Paulo Afonso de Lima e direção de Ana Rosa, “Allan Kardec – Um Olhar para a Eternidade” está em cartaz no Teatro Fernando Torres. Em cena, Rogério Fabiano revive a trajetória do educador, escritor e tradutor francês Hippolyte León Denizard Rivail, que no século XIX viveu sob o pseudônimo de Allan Kardec.

A atriz Érica Collares vive a médium Gertrudes Laforgue e Amélie Gabrielle Boudet (esposa de Allan Kardec). Já Ana Carolina Rainha tem entre os seus papéis de destaque a mãe de Allan Kardec, Madame Rivail, a Madame Plainemaison e a amiga de Kardec, Justine Frenard.

Outros integrantes do elenco são Cláudio Gardin – que interpreta o Professor Fortier, o Padre católico e o tio Maurice – e Antônio Pina, como o Mago Lacazze, o Professor Pestalozzi, o médium Jean Paul e o Espirito da Verdade.

As apresentações ocorrem as sextas, às 21h30; aos sábados, às 21 horas; e aos domingos, às 19 horas. Ingressos: R$ 60,00 (inteira). Quem levar um quilo de alimento não-perecível paga meia. Temporada prevista até 23 de abril. Classificação livre. Local: Rua Padre Estevão Pernet, 588, Tatuapé. Mais informações no telefone 2227-1025.