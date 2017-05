Ação põe morador para trabalhar

A partir deste mês, as 32 prefeituras regionais pretendem envolver os moradores das regiões administradas por elas no programa Faça Seu Bairro Lindo, voltado à zeladoria urbana. À população que estiver interessada em atuar de maneira voluntária, em prol do bairro, a Prefeitura irá ceder os equipamentos necessários para o trabalho.

VOLUNTÁRIOS

Nos meses seguintes, os 32 pontos da cidade – um por prefeitura regional – deverão passar por intervenções do novo programa. A ação será desenvolvida, prioritariamente, por voluntários e contará com serviços como raspagem de lambe-lambes, pintura de guia e varrição.

CIDADÃO

O vice-prefeito e secretário municipal de Prefeituras Regionais, Bruno Covas, afirmou que a ideia do programa surgiu após a população mostrar interesse em participar do Programa SP Cidade Linda. Com a iniciativa, o cidadão irá atuar em seu próprio bairro. Para incentivar ainda mais a participação da sociedade, a Secretaria de Prefeituras Regionais realizará o concurso “Bairro Lindo do mês”.

ENGAJAMENTO

O vencedor será escolhido por uma comissão que analisará três critérios: efetividade (se de fato o trabalho de zeladoria foi realizado), engajamento (número de pessoas da comunidade que participaram) e abrangência (tamanho do local revitalizado). Quem quiser participar do Faça Seu Bairro Lindo basta entrar em contato com a Prefeitura Regional responsável pela região interessada.

PONTOS

Os pontos contemplados este mês nas prefeituras regionais são: Aricanduva (20 de maio): Rua Canuto Abreu (foto), das 8 às 17 horas; Ermelino Matarazzo (20 de maio): Avenida Olavo Egídio de Souza Aranha, altura do número 1.600, às 8 horas; Guaianases (14 de maio): Avenida Utaro Kanai, às 9 horas; Itaim Paulista (27 de maio): Rua Janis Novatti, às 8 horas; Penha (27 de maio): Rua Praça do Piauí com Rua Novo Oriente do Piauí, às 9 horas; São Mateus (27 de maio): Rua João Kepler com Rua Gastão de Almeida, às 8 horas; Sapopemba (27 de maio): Praça Torquato Plaza, às 9 horas; e Vila Prudente (20 de maio): Parque Ecológico de V. Prudente, Rua João Pedro Lecór, às 9 horas.

Sérgio Murilo Mendes