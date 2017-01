Adote uma praça tem processo facilitado

A partir de agora, o programa “Adote uma Praça”, que permite a conservação de áreas verdes da cidade por meio de pessoas físicas ou empresas, foi aprimorado. A medida visa dar mais agilidade ao processo de solicitação e garantir que mais espaços possam ser atendidos. O objetivo é que cinco mil áreas verdes, de todas as regiões da idade, sejam conservadas por parceiros. Atualmente, 400 praças participam do programa.

“Para você que gosta da sua cidade, que tem uma praça na frente da sua empresa, em frente à sua casa, à sua instituição, junte os seus amigos, sua família ou pela sua empresa e adote uma praça. Com isso, São Paulo será uma cidade mais verde, mais bonita e mais preservada para os nossos filhos”, disse o prefeito Doria.

O programa permite que empresas, entidades e cidadãos possam cuidar da conservação de áreas públicas do município com serviços de manutenção e execução de melhorias urbanas, ambientais e paisagísticas.

Com a nova regra, basta o interessado apresentar na Prefeitura Regional responsável pela área pretendida nome, RG ou CNPJ e endereço da residência ou empresa. A solicitação deverá ser analisada em um prazo máximo de cinco dias úteis.

Assim que o Termo de Cooperação for emitido, o responsável assumirá o compromisso de cuidar do espaço durante um ano. Em troca, terá direito, se desejar, a uma pequena placa no local com nome da empresa, instituição, nome pessoal ou da família, de acordo com a Lei Cidade Limpa.

Administrado por duas prefeituras regionais, a Aricanduva/Formosa/Carrão e a Mooca, o bairro do Tatuapé tem muitas praças que podem ser adotadas. Um dos símbolos da região, a Praça Silvio Romero é um dos locais. Durante passagem pelo endereço, a reportagem constatou que o espaço público, de responsabilidade da Prefeitura Regional Mooca, encontra-se em um dos seus melhores momentos de conservação. Na ocasião, o mato estava aparado, não havia lixo espalhado ou sujeira jogada pelo chão.

Alguns reparos pontuais que precisam ser feitos são notados, como o plantio de grama em alguns canteiros que se encontram na terra e a reconstrução de alguns blocos destes espaços que estão quebrados.

Ainda no bairro, uma das praças que recebe os cuidados e carinho dos moradores é a Hélio de Oliveira, na Rua Lopes Moreira. Eles costumam plantar espécies de flores e plantas que embelezam o espaço e o torna ainda mais agradável para o convívio das pessoas. Tem até local para colocar frutinhas para os passarinhos. Exemplo que vale a pena ser seguido.