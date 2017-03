Alliance Tatuapé – Jiu-Jitsu com respeito e qualidade

Na Alliance Tatuapé o Jiu-Jitsu é ministrado com qualidade e respeito ao ensino. Liderada por Eduardo Castro, aluno de Fábio Gurgel e integrante faixa preta da Equipe Alliance – dez vezes campeã mundial – a escola conta com uma metodologia diferenciada, focada na disciplina e na fiel filosofia desta tradicional arte marcial.

“Os alunos estão sempre participando de competições e a nossa metodologia vai além, ao formarmos pessoas com caráter, gana, que não se deixam abater tanto dentro como fora do tatame, com os obstáculos encontrados pela frente em suas vidas”, comentou Eduardo.

Os alunos têm 28 aulas por semana. “Ninguém oferece isso no bairro. Aliás, quando as pessoas vão atrás de aulas de Jiu-Jitsu elas precisam se informar bem. Saber do histórico do professor, da escola, para não se frustrarem depois ou aprenderem os fundamentos de forma equivocada”, alertou.

AULAS OFERECIDAS

Na Alliance Tatuapé são oferecidas aulas kids, para crianças de 5 a 12 anos; aulas para iniciantes – voltadas a quem nunca treinou ou quer se reciclar – sem lutas, para aprender defesa pessoal e outras técnicas; aulas intermediárias e avançadas; Jiu-Jitsu de competição e Jiu-Jitsu só para mulheres, com aulas ministradas pela professora Jaqueline Oliveira.

“O aprendizado é passado ao aluno de forma fácil, detalhada e com muito respeito. As aulas acontecem de segunda a sexta, em horários diferenciados, e aos sábados, quando não estamos competindo, abrimos para treinos livres.”

TRABALHO SOCIAL

Eduardo Castro ainda mantém um projeto social no CEU São Mateus, que tem à frente o seu aluno faixa marrom, Daniel Almeida. Lá, o aluno com bom desempenho escolar e bom comportamento em casa pode ser selecionado para ganhar uma bolsa e treinar na Alliance Tatuapé.

Interessados em conhecer a escola podem ligar para 94741-4671 e agendar uma aula experimental grátis. Conheça também as modalidades Muay Thai e Treinamento Funcional.