Almoço de Páscoa – Laticínios Holanda tem bacalhau e muito mais

Sinônimo de celebração para muitas famílias e momento de festejar a ressurreição de Jesus, a Páscoa também é tempo de fazer aquele tradicional almoço do Domingo de Páscoa, reunir toda a família e realizar a tão esperada troca de ovos de chocolate. O bacalhau é um dos produtos mais procurados nesta época. Muita gente durante a quaresma e principalmente na Sexta-Feira Santa, aposta neste prato típico.

IGUARIA

Localizado no Mercado Municipal de Vila Formosa, a iguaria é a especialidade do Laticínios Holanda, que desde 1971 comercializa um bacalhau extremamente saboroso, de cor clara e uniforme, e que não apresenta qualquer tipo de mancha. Como não possui conservante, o peixe preserva os seus nutrientes de forma integral.

No Laticínios Holanda o cliente encontra o legítimo Bacalhau Gadus Morhua. Importado da Noruega, a peça conta com cerca de três centímetros de espessura de carne macia e suculenta. É comercializada em peça completa, aos pedaços ou ainda em lombo inteiro, desfiado, sem espinhas e sem pele.

QUEIJOS

O cliente ainda encontra no Latícinios Holanda as melhores marcas de presuntos, queijos de Minas e importados, derivados em geral, além de uma completa linha de pertences para feijoada, entre outros produtos embutidos e enlatados. Tudo com o selo do Serviço de Inspeção Federal (SIF). Há ainda uma linha completa de azeitonas, picles e acepipes para recepcionar os seus convidados em qualquer reunião familiar.

SERVIÇO

Laticínios Holanda: Praça das Canárias, s/nº, Mercado Municipal de Vila Formosa “Antonio Meneghini”, Box 9 e 10.