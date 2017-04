Almoço de Páscoa pede La Tivoli

Almoço de Domingo de Páscoa pede bacalhau e pratos à base de peixe. E, como já faz parte da tradição, o La Tivoli traz receitas tipicamente portuguesas e feitas com muito carinho.

Entre as boas pedidas estão: bacalhau grelhado na brasa regado no azeite e alho, com acompanhamento de batatas ao murro, brócolis no alho e óleo, ovo cozido, azeitonas pretas, tomate descascado e arroz; e a sardinha portuguesa, também grelhada na brasa, com batatas ao murro, salada de pimentão, cebolinha regada no azeite e pão italiano.

VARIEDADE

Tradicional restaurante do Tatuapé, o La Tivoli, na Avenida Azevedo, 261, conta com ambientação aconchegante e um cardápio recheado de receitas portuguesas. O “Filé à Oswaldo Aranha” é regado ao alho laminado e conta com batatas portuguesas, brócolis, farofa e arroz branco; e o “Filé à La Tivoli” é servido com legumes e arroz à grega. Tem ainda o “Machiatto Colorido” (recheado com mussarela de búfala e regado ao molho de tomate rústico).

Aos sábados é servida, no quilo, feijoada com seus pertences colocados em cumbucas separadas, das 12 às 17 horas. Acompanhamentos: arroz branco, couve, bisteca, torresmo frito, farofa, vinagrete, farinha de mandioca crua, caldo de feijão preto e batidinha de limão.

PIZZAS

O cliente também pode pedir pizzas à noite, tanto no salão como no delivery. Entre os sabores estão: shimeji, shitake e alho poró, além das tradicionais portuguesa, calabresa e mussarela.

SERVIÇO

Quer saber mais? www.facebook.com/lativolirestaurante. Telefones 2098-1041 e 2092-4335.