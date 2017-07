A irreverente comédia “Amigas, Pero no Mucho”, de Celia Regina Forte, fica em cartaz no Teatro Folha até o dia 27 de agosto. Com direção de José Possi Neto, esta temporada está sendo realizada em comemoração aos dez anos da estreia da primeira montagem. No elenco estão os atores Elias Andreato, Jonathas Joba, Leandro Luna e Nilton Bicudo.

Em fevereiro de 2007, “Amigas, Pero no Mucho” estreava no Teatro Renaissance inaugurando o horário da meia-noite. O sucesso foi tão grande que, por cinco anos, percorreu vários teatros de São Paulo, com temporada também no Rio de Janeiro. Ganhou montagem baiana, com apresentações em várias capitais do Nordeste e Angola. Seu texto foi traduzido para o espanhol, alemão e inglês.

Desde então, mais de 200 mil pessoas riram com as incríveis situações criadas pela jornalista Célia Regina Forte sobre quatro mulheres da nossa época – interpretadas por quatro atores – que tentam dar conta de tudo: do cotidiano, do corpo, da mente, do trabalho, da família e da amizade, causando inusitadas situações típicas do universo feminino.

Elias Andreato é Fram, divorciada e com dois filhos que moram com o pai. É a mais velha das quatro amigas. Já passou dos 50 anos, mas quer parecer 30. Ninfomaníaca. Fala muito palavrão quando está sozinha, em público jamais. Faz meditação, mas quando está com raiva, tem tiques nervosos. Jonathas Joba é Debora, de 40 anos. Inteligente, perspicaz, irônica, mas tipo dona da verdade. Nilton Bicudo é Olívia, de 40 anos. Casada com filhos, foi rica, não é mais. Tem que dirigir sua van que leva crianças para a escola. Julga-se sempre perseguida. Está sempre perguntando: o que vocês estão falando de mim? Exalta o marido, Alfredo, para as amigas. Leandro Luna é Sara, 35 anos. Solteira. Executiva. Parece ser fria, mas esconde grande esperança. Fuma descontroladamente e não perdoa as amigas.

Com composição musical de Miguel Briamonte, essa epopeia se dá através do encontro de quatro amigas em uma tarde de sábado, onde todas – ou quase todas – lavam as roupas sujas. Com humor cáustico, ironia e irreverência, elas falam sobre suas dissimulações, devaneios e loucuras. Quatro mulheres bem-sucedidas – ou nem sempre – comuns e sofisticadas que numa única tarde fazem revelações que as surpreendem e envolvem o público que tem lotado todos os teatros por onde elas passam. Mulheres que se amam e se odeiam ao mesmo tempo. Amigas, enfim.

O espetáculo faz história no cenário da comédia brasileira por sua capacidade em fazer plateias se divertirem e se reconhecerem numa das quatro personagens.

Apresentações: sexta-feira, às 21h30; sábado e domingo, às 20 horas. Ingressos: sextas R$ 50,00 (setor 2) e R$ 60,00 (setor 1). Sábados e domingos R$ 60,00 (setor 2) e R$ 70,00 (setor 1). Classificação etária: 14 anos. Local: Avenida Higienópolis, 618 – Shopping Pátio Higienópolis. Mais informações no telefone 3823-2323.