Anabelle 2

Chega aos cinemas Annabelle 2 – A Criação do Mal. Apesar do número 2 no título, é importante destacar que não se trata de uma continuação, mas de um prelúdio. O longa conta a história de origem da temida boneca, mostrando como ela acabou possuída por uma entidade do mal.

Se o primeiro Annabelle era centrado na boneca, este novo vai mais longe e também insere outras ameaças ao dia a dia dos personagens. A trama gira em torno de um casal que sofre uma perda brutal da filha. Anos depois, eles passam a receber garotas órfãs para viver na casa. Acontece que a presença das meninas acaba alimentando uma entidade que já vivia ali.