Anália Franco e a assistência social do Tatuapé

Desde remotos tempos, diversas entidades se fixaram no bairro com a finalidade precípua de desenvolver atividades sociais. Uma das primeiras que aqui chegaram foi a Associação Feminina Beneficente e Instrutiva do Estado de São Paulo, ou como é mais comumente conhecida: Lar Anália Franco. Esta extraordinária entidade, fundada em 17 de novembro de 1901 pela professora e educadora Anália Franco e um grupo de senhoras da sociedade paulistana, surgiu no Tatuapé em 1911.

Instalou-se na Chácara Paraíso, na parte alta do bairro, que pertencera em 1829 a Diogo Antonio Feijó – famoso Regente do Império -, mais recentemente ao Dr. José Bento de Paula Souza e no momento da compra ao Cel. Serafim Leme da Silva. A Chácara Paraíso, onde atualmente está instalada a Universidade Cruzeiro do Sul, era parte do Sítio Capão Grande, que pertencera à sesmaria do desbravador Francisco Velho. As terras mediam 75 alqueires. Nelas ficava a famosa Mata Paula Souza, tão conhecida pelos velhos moradores da região.

A Associação rebatizou a chácara com o nome de Colônia Regeneradora Romualdo de Seixas, nome de um bispo baiano, principal orientador espiritualista de Anália. Da data da compra até o ano de 1934, a entidade usou o velho prédio que fora construído por Feijó. Era constituído por um casarão assobradado central com duas longas alas térreas laterais, medindo cada uma aproximadamente uns 100 metros, respectivamente a senzala e os currais, dos velhos tempos. Devido o precário estado de conservação, teve de sofrer substanciais reformas.

De 1934 em diante passou a funcionar nas novas instalações. Quatro anos antes tinha sido iniciada a construção de um belíssimo prédio de dois andares, comportando inúmeras e amplas dependências. O novo edifício ficava no mesmo terreno, apenas cento e poucos metros à frente do antigo, com toda sua ala frontal direcionada para a atual Avenida Regente Feijó.

A DEDICAÇÃO DA EDUCADORA

Desde o início de sua vida Anália Franco se preocupou com crianças órfãs, mães solteiras e todo tipo de criaturas desamparadas. Revolucionou os métodos pedagógicos da época. Nas instalações da sua entidade não só se ensinaram as matérias normais que formam a base do aprendizado, mas criaram oficinas para confeccionar roupas, porta-jóias, bonecas, brinquedos etc. Montou uma tipografia, na qual as alunas aprendiam a profissão de tipógrafas e ao mesmo tempo imprimiam as revistas educativas para divulgação dos ensinamentos da instituição. Criaram cursos de enfermagem e de arte dentária, os quais acabavam por dar base ao atendimento das próprias alunas. Foi formado um grupo dramático-musical, que durante oito anos fez apresentação em cidades do interior paulista e de outros Estados. Por todas as cidades que passou, Anália foi deixando o magnífico exemplo do seu trabalho. Disso resultou mais de uma centena de entidades semelhantes à sua, ensinando e amparando milhares de criaturas necessitadas espalhadas por nosso imenso país.

Anália Emília Franco, que nascera em 29 de fevereiro de 1856, em Resende, Rio de Janeiro, faleceu em 21 de janeiro de 1919, vítima de surto de gripe espanhola. Contraiu a doença quando tratava das meninas internas da instituição. Era filha de Antonio Mariano Franco Júnior e de Teresa Franco. Desde 1906 era casada com Francisco Antonio Bastos. A entidade foi desapropriada pela Prefeitura de São Paulo. No entanto, já está atendendo em sua nova sede, uma fazenda na cidade de Itapetininga, Rodovia SP 127, Km 166.