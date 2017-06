A qualidade gastronômica sempre foi uma marca registrada. Aliado a isso, às sextas e sábados renomados DJs estão na casa. E, no dia mais romântico do ano, 12 de junho, não fique esperando em filas ou até por uma mesa. Antecipe a sua reserva e viva esse dia ao lado do seu amor com mais tranquilidade no almoço e jantar, no Anália Franco Sushi Louge, que terá um Rodízio Especial com sobremesa. Telefones: 2671-8659, 2676-2329 e 2676-3758.

VARIEDADE

Com almoço de segunda a sexta, das 12 às 15 horas; jantar de segunda a quinta e domingo, das 19 horas a meia-noite, sendo que aos sábados e domingos está aberto direto entre o almoço e o jantar, o

Anália Franco Sushi conta com cardápio exclusivo para delivery, além de rodízio e pratos à la carte.

De segunda a sexta (exceto feriados) também está disponível o Festival Executivo e sobremesa. Se preferir, tem ainda o Festival à Vontade, de segunda a sexta, no almoço, e de segunda a quinta, no jantar, com sobremesa. Outra opção é o Rodízio Completo, na sexta, sábado, domingo e feriados, com sobremesa. No www.analiafrancosushi.com.br estão todas as indicações do que está incluso e preços.

O cardápio conta também como Combinado Light “No Rice”: sushis light (8 unidades)

futomaki de salmão (enrolado de salmão com recheio de gari, cebolinha, kani e pepino em tiras)

futomaki de acelga (enrolado de acelga com recheio de salmão, pepino, kani e cebolinha)

futomaki de pepino (enrolado de pepino com recheio de salmão, pepino, polenghi e kani)

futomaki tamagô (enrolado de omelete com recheio de salmão, kani e pepino em tiras, cream chease, cebolinha e tabasco).

SERVIÇO

Endereço: Rua Padre Landell de Moura, 299/309.