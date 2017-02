Anália tem mostra de carros antigos

A Associação dos Proprietários de Veículos Antigos do Estado de São Paulo (Apvaesp) realizará, no domingo, dia 27 de novembro, das 10 às 14 horas, seu “Segundo Encontro e Exposição de Veículos Antigos” na “Rua Aberta da Avenida Vereador Abel Ferreira”, evento esse que terá uma edição mensal em todos os últimos domingos de cada mês, objetivando a integração cultural e social com a comunidade, recebendo a visita de seus associados, simpatizantes e aberto à comunidade gratuitamente.

Com mais de 600 veículos expostos das mais diversas marcas e modelos, com características diversificadas e personalizadas, o evento contará com artesanato, gastronomia, antiguidades, miniaturas e materiais didáticos segmentados ao “Antigomobilismo”.

“Vamos ter um local para o encontro de amigos, com a nostalgia dos bons e velhos tempos de mocidade e as preciosidades dos modelos mais marcantes de épocas que não voltarão jamais, porém nunca serão esquecidas”, observou Luis Antonio Gizondi, vice-presidente da Apvaesp.

Na oportunidade, serão arrecadados gêneros alimentícios não-perecíveis, dois quilos por veículo exposto, que serão doados para entidades da região. Também estão programados shows de bandas musicais de artistas locais. Local: Avenida Vereador Abel Ferreira, altura do nº 1.800, próximo ao Shopping Anália Franco.