Animais exóticos: ter um pet desses exige cuidados especiais

Quando se fala de animais de estimação logo vem à mente cães e gatos, porém, não é raro conhecer pessoas que preferem a excentricidade e que optem por pets diferentes, como tartarugas, coelhos, chinchilas, porquinhos da índia, iguanas, cobras, salamandras e algumas espécies de aves.

A veterinária especialista em animais exóticos, Erika Fruhvald, da Animal Place, fala sobre os cuidados na hora da escolha desses animais.

A primeira dica da profissional é adquirir esses animais apenas de lojas e criadores que tenham atividades legalizadas pelo Ibama e, antes de tomar a decisão, obter todas as informações a respeito da criação dos mesmos com um veterinário especializado.

“Uma conversa prévia é importante para conhecer as diferentes espécies e as suas respectivas particularidades, para só então ter certeza se terá condições e disposição suficientes para criar e manter o animal em boas condições”, explica Erika. “Criá-los exige responsabilidade, tempo e dinheiro”, complementa.

Algumas espécies exigem um pouco mais do criador, como cobras, corujas e gaviões, já que necessitam ingerir, regularmente, presas inteiras como camundongos ou ratos criados em biotério. “Apenas por esse motivo, muitas pessoas não conseguiriam manter esses animais, pois não teriam capacidade financeiras e psicológicas”, explica a especialista.

Outras são menos selvagens, como os coelhos, por exemplo, porém as informações sobre a criação devem ser tomadas da mesma forma. “Muitas pais presenteiam os filhos com coelhos domésticos sem conhecer o perfil e o comportamento do animal, que é, muitas vezes arisco e pode causar um impacto contrário ao esperado na relação diária com a criança”, diz.

Quando bem analisados os casos e tendo todas as informações necessárias é possível comprar ou adotar com segurança animais silvestres ou exóticos. “É essencial que este processo venha acompanhado de muita pesquisa, orientação, disposição e conhecimento por parte de quem quer ter deseja um animal, seja ele qual for. Desta forma será evitado os maus tratos, o abandono e sofrimento do animal”, finaliza.