A tatuapeense Mara Martins ensina a preparar um saboroso Antepasto de Abobrinha. Confira.

Ingredientes: 2 abobrinhas italianas médias cortadas em rodelas, 1 cebola grande cortada em tiras, 1 dente de alho picado, salsinha picada a gosto, azeite – o quanto bastar.

Modo de Preparo: colocar as rodelas de abobrinha em uma peneira e salpique sal. Deixe descansar por uma hora. Lave as abobrinhas e seque com papel toalha. Espalhe as abobrinhas em uma assadeira untada e leve ao forno até que estejam bem secas.

Enquanto isso, frite as cebolas no azeite. Quando estiverem transparentes, junte o alho e a salsinha. Quando o alho estiver dourado, coloque as abobrinhas e acerte o sal. Desligue o fogo e adicione mais azeite. Conservar em pote fechado na geladeira, até o dia seguinte. Opcional colocar azeitonas.

Encomendas pelo telefone 98494-9701.