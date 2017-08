O Mirante 9 de julho recebe a exposição “Antes que Acabe”, de João Galera. A exposição traz desenhos de caneta nanquim que contemplam casas, sobrados e vilas que resistiram ao boom imobiliário e aos arranha-céus. De acordo com o próprio artista, é um trabalho de “resgate e resistência”, e mostra traços da história cultural e arquitetônica de São Paulo que persistem apesar do crescimento da cidade. Os desenhos, ampliações e reproduções em tecidos estão dispostos nas colunas do Mirante e podem ser apreciados pelos visitantes em uma visão 360 graus. Quando: até 10 de setembro. Onde: Rua Carlos Comenale, s/nº, Bela Vista.