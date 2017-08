Antonio da Silveira e Oliveira nasceu na Rua do Passo, Salvador, próximo do Pelourinho, em 20 de junho de 1920. Eram seus pais: Joaquim Auto de Oliveira e d. Maria Laura de Oliveira. Órfão ainda jovem e estudante pobre, com enormes sacrifícios galgou as escadas do saber. Ainda naquela cidade formou-se em contabilidade e medicina. Em 1951, resolveu tentar a sorte em São Paulo. Montou seu consultório na Vila Carrão, que na época pertencia ao Subdistrito do Tatuapé, começando nesse local a desenvolver seu trabalho. Como obstetra foi responsável por centenas e centenas de partos e acompanhamentos médicos a incontável número de mães paulistanas. Entre suas várias atividades, exerceu durante 30 anos a de orador oficial do Centro Médico da Zona Leste, sediado nas dependências do Hospital Cristo Rei. Proferia suas palestras por ocasião de simpósios, congressos e almoços de confraternização. O Dr. Silveira foi médico voluntário da Associação Beneficente da Velhice Desamparada de Vila Manchester durante 40 anos. Programava seus sábados para dar atendimento aos pobres velhos e albergados da entidade, levando-lhes, ao mesmo tempo, um pouco de carinho e palavras de conforto.

Em sua residência, à Rua Dr. Raul da Rocha Medeiros, promovia grandes festas. A elas compareciam grandes personagens da política, empresários, jornalistas e membros do Lions Clube da região. Laudo Natel, Carvalho Pinto e Jânio Quadros normalmente marcavam sua presença. d. Nilta , Niltinha, sua esposa, empenhava-se para que esses eventos alcançassem o esperado sucesso. Desenvolveu grande atividade política na região e Município, participando de inúmeros comícios em companhia do saudoso deputado Emílio Carlos. Convidado, diversas vezes, por seus companheiros, declinou de candidatar-se. Como também não aceitou o cargo de secretário de governo que lhe foi oferecido por Jânio Quadros.

Em vista de suas atividades comunitárias foi agraciado com o Título de Cidadão Paulistano outorgado pela Câmara munipal de São Paulo e com o Diploma de Comendador, este recebido de um ex-secretário do Vaticano. Foi presidente do Lions Clube de São Paulo – Seção Tatuapé, entidade da qual fez parte durante mais de 25 anos. Patrocinou a criação do Silveirinha F. C., excelente agremiação varzeana da 3ª Divisão, que conquistou memoráveis vitórias e diversos campeonatos.

Além de médico e lider comunitário, o Dr. Silveira demonstrou ser um excelente homem de letras. Escreveu os seguintes livros: Um Baiano em Nova Iorque, Viagem Fantástica ao Velho Mundo, Retalhos do Destino, Centelhas de Ilusões e Cascatas de Sonhos. Durante muitos anos escreveu crônicas para o jornal Gazeta do Tatuapé, tendo sido membro da União Brasileira de Escritores – UBE.

O Dr. Silveira foi casado com d. Nilta França de Oliveira, falecida em 1992. O casal teve três filhos: Tânia Maria, intelectual e espírita, casada com o Dr. Roberto Giorchino (ex-administrador da Regional Penha); Joaquim Auto de Oliveira Neto, empresário, casado com Rosângela Cesar de Oliveira, e Nilma Finholt, professora, casada com o empresário Paulo Finholt.

Antonio da Silveira e Oliveira, que se definia como baiano paulista, figura marcante e querida que tanto fez pela região, faleceu em 29 de outubro de 1999.