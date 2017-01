Apresentações únicas no Fernando Torres

‘Juro que é Verdade’

Marcelo Marrom apresenta sua nova turnê com o solo “Juro que é Verdade”. Um espetáculo com 55 minutos de duração que conta a história dividida nas quatro décadas vividas pelo ator. O enredo relata a trajetória desde sua infância até sua vida atual. Apelidos da infância e relacionamentos são alguns do temas que Marrom aborda. Ele transforma em piada seus traumas, alegrias, conquistas, decepções, sucessos e fracassos, mas com a marca registrada do autor: piadas com reflexão. Além disso tudo, Marcelo se rende ao pedido do grande público e coloca no repertório o quadro “Música Por Encomenda”, onde tudo pode acontecer. Violão, piano e ukulele são alguns dos instrumentos que Marrom toca durante o show de humor. Onde: Teatro Fernando Torres – Rua Padre Estevão Pernet, 588, Tatuapé, telefone: 2227-1025. Quando: no sábado, dia 21 de janeiro, às 21 horas.

‘NÃO RECOMENDADO PRA SOCIEDADE’

Um dia antes, na sexta-feira, dia 20 de janeiro, às 21h30, no mesmo local, o irreverente e divertido Rodrigo Capella abre para o público suas histórias e novas experiências vividas com a paternidade, em “Não Recomendado pra Sociedade”. Solteiro, independente, baladeiro, ele aprendeu na marra as funções de trocar uma fralda, esquentar o leite e até fazer seu filho arrotar! Ele conta tudo isso de uma maneira leve, descontraída e com muita, mais muita música.

Rodrigo Capella tem como grande diferencial sua versatilidade. Um dos criadores da companhia DEZnecessários, Capella teve reconhecimento nacional após sua passagem pela MTV, onde ficou por três anos entre o Quinta Categoria e o Comédia MTV.