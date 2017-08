Arena Corinthians – Passarela continua destruída

Em visita à passarela do Complexo Viário Polo Itaquera, que dá acesso à Arena Corinthians e aos prédios da Etec e Fatec do bairro, a reportagem da Gazeta da Zona Leste se deparou com um equipamento totalmente destruído. Ações de vandalismo e de furto resultaram em pichações de toda a extensão da passagem, vidros arrancados e na danificação de todo o forro no qual estavam presas as lâmpadas, que foram retiradas.

A visão é desoladora, pois a obra tem apenas três anos de construída. A maior crítica dos moradores está relacionada ao fato de terem sido investidos, em todo o complexo, R$ 397,9 milhões, pelo Governo do Estado, e R$ 150,6 milhões, pela Prefeitura. O mecânico Carlos de Souza, que reside na Rua Seriema, a poucos metros da passarela, afirmou que foram improvisados spots de luz no local, pois ninguém estava utilizando o equipamento à noite.

“Local pode ser interditado”

Mesmo assim, ninguém sabe quanto tempo os pontos de iluminação vão resistir a novos ataques, já que não há telas de proteção e a fiação está toda à mostra. “Gastaram milhões, mas não pensaram na segurança do material empregado na obra. Agora, a passagem está sendo adaptada por falta de planejamento”, afirmou Souza.

Como não existe nenhuma campanha ou verba em favor da recuperação do espaço, que é de responsabilidade da Secretaria Municipal de Serviços e Obras, as pessoas seguem furtando as placas de proteção da estrutura do teto e todo o tipo de material que pode ser comercializado. Pior para torcedores e moradores, pois, caso a destruição continue, a estrutura poderá ser interditada pela Prefeitura por falta de segurança.