Atendimento será reforçado na ZL

A Prefeitura já entregou as obras de três novas Unidades Básicas de Saúde (UBS) na Zona Leste. As unidades “Jardim Romano”, na divisa de São Miguel e Itaim Paulista, “Jardim São Nicolau”, na Penha, e “Conjunto AE Carvalho”, em Itaquera, são reinvindicações antigas da população e integravam o Programa de Metas 2013/2016. Durante a gestão passada, foram entregues 15 unidades e outros 13 equipamentos estão em obras com mais de 70% do andamento.

A UBS Jardim Romano começou a ser construída no primeiro semestre de 2015, com um investimento de R$ 3,8 milhões, e deve beneficiar mais de 20 mil famílias. São dois pavimentos, com elevador, nove consultórios médicos, dois para atendimento ginecológico, além de atendimento psicossocial e fonoaudiólogo.

Está previsto também atendimento odontológico, escovódromo e raio-x, salas para consulta de enfermagem, coleta de exames, inalação, medicação, vacina, curativo e observação. Haverá ainda brinquedoteca e auditório para reuniões e atividades em grupo. A unidade deverá desafogar quando estiver funcionando, o atendimento da UBS Jardim Romano I, que contabiliza mais de 50 mil prontuários de moradores do Jardim Romano, Vila Aimoré, Vila Itaim.

GERIATRIA

A UBS/URSI Conjunto AE Carvalho será especializada em atendimento à população idosa e contará com três consultórios médicos de geriatria, generalista, clínica médica, um consultório odontológico, sala de observação/emergência, farmácia, sala para vacina, sala para curativos, coleta e procedimentos. Nas readequações realizadas, o espaço abrigará também ginásio para fisioterapia/terapia ocupacional, sala para oficinas, grupos de orientação, regulação, atendimento em assistência social e psicologia, e banheiros com acessibilidade.

As novas instalações da UBS Jardim São Nicolau, na Penha, são reivindicadas há de mais de 20 anos pela população e por movimento social de saúde da região. No total são R$ 3,9 milhões de investimentos. Atualmente, a unidade funciona em espaço alugado no mesmo bairro.

Endereços: UBS Jardim Romano (Rua Catulé, s/nº); UBS Jardim São Nicolau (Rua Brook Taylor, s/n, com a Rua Pierre Janssen, Arthur Alvim); UBS/URSI Conjunto AE Carvalho (Rua Corre Corre, 30 – Itaquera).