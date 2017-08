Audiências nas Prefeituras Regionais

As Audiências Públicas com as devolutivas do Programa de Metas e de apresentação da Proposta de Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2018 e do Plano Plurianual de 2018 a 2021 já têm data e hora marcadas.

Os encontros serão realizados na próxima quarta-feira, dia 2, das 19h30 às 22 horas. Locais: Aricanduva – Auditório da PR Aricanduva/Vila Formosa – Rua Atucuri, 699 – Vila Carrão; Mooca – Universidade Cidades de São Paulo (Unicid) – Rua Cesário Galero, 448/475 – Tatuapé; e Penha – Auditório da PR Penha – Rua Candapui, 492 – Vila Marieta.