Aula de culinária

O Shopping Metrô Tatuapé realizará na próxima quarta-feira, dia 10, das 14 às 16 horas, a Oficina de Ideias onde os participantes irão aprender a preparar um almoço especial para o Dia das Mães com a Fischer e o chef Sergio Lopes.

Nessa aula, com capacidade para até 40 pessoas, Lopes vai ensinar como fazer o prato principal e a sobremesa. Na quinta-feira, dia 11, das 14 às 16 horas, os inscritos vão poder aprender mais sobre a culinária árabe, com a personal chef Maria Marlene. Esse curso também possui o mesmo número de vagas. O agendamento deve ser feito no telefone 2090-7404.