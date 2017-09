Av. Afonso de Sampaio e Souza: iluminação ganha reforço

Todo motorista que conhece a região sabe: andar de carro pelas ruas de Itaquera e não sentir os solavancos por conta das inúmeras imperfeições no asfalto, está cada vez mais raro. Uma das vias mais importantes do bairro, a Avenida Afonso de Sampaio e Souza, justamente por fazer a ligação com as avenidas Aricanduva e Itaquera, além de outras, acumula problemas.

De volta ao endereço, a Gazeta da Zona Leste constatou que as condições do asfalto, em vários trechos, ainda deixam a desejar. Entre os problemas encontrados estão ondulações, trincas e buracos. Para quem percorre a via todos os dias, raro tornou-se encontrar um trecho bom.

Com um movimento intenso de ônibus, caminhões e muitos veículos de passeio, a via há muito tempo espera por uma intervenção geral. Para muitos moradores, caberia até constar no programa municipal Bairro Lindo. Acesso para dois equipamentos públicos de extrema importância para a região leste, sendo um de lazer, o Parque do Carmo, e outro de saúde, o Hospital Santa Marcelina, a boa notícia fica por conta da iluminação.

A reportagem esteve à noite na Avenida Afonso de Sampaio e Souza e constatou que da altura do referido parque até a Avenida Aricanduva, as lâmpadas estão todas funcionando. Inclusive, no calçamento oposto ao Parque do Carmo, consta a instalação da iluminação pedonal, que faz toda a diferença para quem precisa andar pela região.

Um alento para quem mora no bairro e precisa conviver com calçadas irregulares e a prática do sexo em troca de dinheiro, na referida avenida. Outro ponto que merece atenção é a travessia com a Avenida Aricanduva, com destino a São Mateus. O trânsito ainda é intenso nos horários de picos e muitos motoristas reclamaram quanto à demora para se fazer a travessia.

No que se refere à segurança, na altura de um grupo escolar e do fututo CEU Parque do Carmo fica parada uma base móvel da PM e, na semana passada, a reportagem presenciou um bloqueio policial próximo da Avenida Maria Luiza Americano.