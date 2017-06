Bailarina do Tatuapé ganha medalha de prata

A bailarina Nicole Soares, do Ballet Adriana Assaf, participou da sétima edição da competição de ballet Valentina Koslova, em Nova York. Conhecido como VKIBC, a versão 2017 abrangeu as categorias clássica e contemporânea.

Nicole competiu nas duas modalidades. A categoria clássica aconteceu em três rounds distintos: no primeiro Nicole apresentou as obras Diana e Trois das Odaliscas. Sua performance a levou ao segundo round, onde apresentou Talismã e um solo contemporâneo (uma adaptação de Caminhos – seu solo neoclássico).

Desta vez a expectativa foi grande e com resultado favorável: passou para a grande final, ficando entre as top dez da competição no terceiro e último round, onde repetiu a belíssima variação de Diana e dançou Paquita.

Na categoria contemporânea, se apresentou com o partner Marcos Silva, na obra Simbiose, com coreografia de Marcos Silva. Esta obra rendeu à dupla o convite para dançar na selecionada Gala Vkibc e a medalha de prata na competição.

Hoje, domingo, dia 25, a partir das 19h30, haverá a Gala do Ballet Adriana Assaf, no Teatro Eva Vilma. Serão apresentados os trabalhos premiados e os ingressos podem ser adquiridos pelo site ou na bilheteria do teatro.