Banda Fresno faz show no Complexo Tatuapé

Na próxima segunda-feira, dia 19, às 18h30, o Shopping Metrô Tatuapé será palco para o show da banda Fresno. O evento é gratuito e acontecerá na Praça de Eventos, no piso térreo.

No repertório estão os principais sucessos da banda, como “Alguém Que Te Faz Sorrir”, “Quebre as Correntes”, “Desde Quando Você se Foi” e “Maior Que as Muralhas”.

A programação especial faz parte das ações do mês dos namorados e tem por objetivo oferecer entretenimento aos jovens frequentadores do shopping e fãs da banda de todas as idades.

O vocalista Lucas Silveira, aliás, é o garoto-propaganda da campanha de Dia dos Namorados do Complexo Tatuapé.