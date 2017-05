Barbixas em ‘Improvável’

O melhor presente é fazer rir. Durante este mês, a Cia. Barbixas de Humor fará uma promoção especial às mães, presenteando-as com ingressos gratuitos nas apresentações do espetáculo “Improvável” que acontece todas as quintas-feiras, às 21h30, no Teatro Tuca.

Inspirado no programa de televisão britânico “Whose Line is It Anyway?”, “Improvável”, é um espetáculo de improvisação teatral que se utiliza de jogos e cenas artísticas com vertente humorística.

Os ingressos devem ser retirados pelos filhos, obrigatoriamente acompanhados pelas mães, exclusivamente nas compras realizadas na bilheteria do Tuca. A bilheteria funciona das 14 às 20 horas, de terça a domingo e, às quintas-feiras, até o início do espetáculo. O teatro fica na Rua Monte Alegre, 1.024, em Perdizes.

Essa promoção é limitada a disponibilidade de ingressos quando da realização da compra. Os ingressos custam R$ 70,00 (inteira). Sem a promoção as compras também podem ser feitas pela Internet, no site www.ingressorapido.com.br. Mais informações no telefone 4003-1212.