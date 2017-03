BIBLIOTECA DO TATUAPÉ – Programação é diversificada

Este mês ainda é possível aproveitar uma série de atividades que estão sendo preparadas na Biblioteca Hans Christian Andersen, no Tatuapé. Até o dia 31, por exemplo, sempre às 10 horas, quem quiser poderá curtir o “Origamando histórias”, com Lau Moraes.

Outro encontro especial programado para o 25, às 20 horas; é com o grupo As Meninas Do Conto, referência na arte de contar histórias. Ele celebra os seus 20 anos de existência, trazendo o projeto “Mil Mulheres e Uma Noite”, composto de mediação de leitura e espetáculo teatral.

“CONTADORES”

No dia 20, às 14h30, a bilioteca realizará o Dia Internacional dos Contadores de História, no qual receberá narradores de diferentes estilos, contando, cantando, lendo ou declamando contos tradicionais para todas as idades. A maratona é uma parceria com o grupo Línguas Encantadas e Encantantes, proposta por Andrea Sousa, coordenadora do grupo, pela valorização do ofício dos contadores de histórias e pelo fortalecimento da arte narrativa. Com Sonia Pineda Vicente, Camila Soares e Arlete Souza.

FADAS E BRUXAS

No dia 1º de abril, às 15 horas, Beth Daniel e seu Baú Encantado levará a história de Pinóquio à biblioteca. Para o mesmo dia, das 9 às 12h30, a biblioteca realiza uma oficina especial “Fadas e Bruxas: suas origens, significado e permanência”, coordenada por Daniel D’Andrea. São 30 vagas e as inscrições podem ser feitas pelo e-mail: bibliotecahans@gmail.com.

FILMES

Quem gosta de filmes, poderá assistir “A Princesa e o Sapo”, dia 22, às 14 horas; e “Valente”, no dia 29, no mesmo horário. Já os amantes da dança circular, terão a oportunidade de conhecer o trabalho de Thelma Canhete, no dia 25, às 11 horas. Para o mesmo dia, às 12 horas, o público interessado pode participar do Sarau Café com Poesia.

OFICINAS

Na área das oficinas, a biblioteca oferece a de mímica e bonecos, com Hugo Oskar do Grupo Metamorfaces, todas as quartas-feiras, das 14 às 16 horas; e a de “Teatro e Dramaturgia”, com a Cia. do Núcleo Educatho, até o dia 30 de junho. No campo musical, o local oferece o Coral Infantil, com a professora Karen Boch, sempre as quintas-feiras das 15 às 16 horas. Inscrições abertas no e-mail bibliotecahans@gmail.com (informar nome completo, idade e telefone de contato).

TERAPIA

Até o dia 11 de maio, das 14 às 15 horas, a biblioteca propõe a “Terapia em grupo – Conflitos familiares”, com as facilitadoras Flora e Célia, para grupos de 4 a 8 pessoas, a partir de 18 anos. Inscrições abertas pelo e-mail bibliotecahans@gmail.com (informar nome completo, idade e telefone de contato).

VISITAS

As visitas monitoradas, com “Contação de Histórias”, ocorrem as terças e quartas-feiras, às 10 ou 14 horas, mediante agendamento prévio. Para agendamento de escolas, deve-se enviar oficio assinado para o endereço da biblioteca ou e-mail com nome da escola, endereço e telefone, disponibilidade de dia e horário, responsável, quantidade de crianças e adultos, faixa etária e se há criança com deficiência.