Biblioteca tem atividades

A Biblioteca Hans Christian Andersen apresenta suas atividades. Entre elas está a “Oficina de escrita criativa – do papel à cena”, terças, das 15 às 17 horas, até o dia 25 de julho. Inscrições por email: bibliotecahans@gmail.com. Boas histórias também estarão presentes nos contos apresentados por Telma S. D. e o grupo Contos do Chá, no próximo dia 30, às 10 horas.

Quem gosta de teatro poderá assistir “A Nova Roupa do Rei”, hoje, dias 14, às 11 horas. Em “Contos do Povo de Algum Lugar”, que estará em cartaz nos dias 28 de maio, 25 de junho e 23 de julho, às 11 horas, surge a seguinte pergunta: O que você faria se pudesse voltar no tempo e reencontrar a si próprio ainda criança? Essa é a proposta que Malvino recebe quando cruza com o próprio Diabo em uma encruzilhada e ganha a chance de viajar na sua história e desfazer seus erros.

Já a peça “A Rosa e o Príncipe” estará na biblioteca no dia 20, às 15 horas, com a Cia. InterAto. Para os amantes do cinema, o espaço prepara as sessões dos filmes “Minhas tardes com Margheritte”, dia 17; “Meu nome é Rádio”, dia 24; e “Ponte para Terabítia”, dia 31, sempre às 14 horas. Local: Avenida Celso Garcia, 4.142. Mais informações no telefone 2295-3447.