Bolo de carne moída

A tatuapeense Sandra Onofrio, empresária do ramo alimentício, dá a dica deliciosa desta edição. Confira e bom apetite!

INGREDIENTES

1,200 quilo de carne moída;

6 ovos cozidos;

1 cebola média;

1 pacote de creme de cebola;

1 ovo inteiro;

2 dentes de alho picados;

Salsa e azeitona picada a gosto.

MODO DE FAZER

Tempere a carne crua com o ovo, a cebola, o creme de cebola, alho, salsa e azeitona. Amasse bem. Em uma forma de pudim (untada com azeite) acomode uma parte da carne temperada no fundo e nas laterias da forma. Corte os ovos ao meio e coloque-os sobre a lateral da forma, cubra com o restante da carne moída e coloque azeite por cima. Leve ao forno por uma hora. Desenforme e coloque molho e queijo ralado (pode ser acompanhado de molho branco ou vermelho).

Rendimento: 8 pedaços.