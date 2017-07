Bondes: a passagem da linha Centro-Penha pelo Tatuapé

Final do Século XIX, São Paulo refletia, em suas múltiplas facetas, a riqueza proveniente da cultura do café. A cidade fervilhava, explodia em movimento, alastrava-se em extensão. Projetavam-se novas praças públicas, rasgavam-se ruas e avenidas em todas as direções. Edificações surgiam num piscar de olhos: bancos, escritórios, casas comerciais, repartições. Esmaecia-se a imagem da pequena cidade provinciana há tanto tempo estagnada. Resultado de sua pujança, sua classe política emergia no cenário nacional.

No entanto, em dois aspectos a cidade ainda demonstrava enorme atraso: no sistema de transporte coletivo, representado pelos bondes puxados por tração animal e no referente à falta de energia elétrica necessária para dar sustentação à sua nascente indústria.

O sistema de bondes puxados por burros tivera início em 2 de outubro de 1872. No entanto, apenas algumas regiões eram servidas por eles. Com relação à Zona Leste, eles chegavam apenas até o Marco de Meia Légua, no bairro do Belenzinho.

No final do Século XIX e início do Século XX, surge no cenário a Light & Power Company Ltda. Esta imediatamente começou a mover macadames e a estender trilhos por todos os rincões da cidade. A primeira linha instalada ( 7 de maio de 1900), ligava o Largo São Bento à Alameda Barão de Limeira.

Em 7 de setembro de 1901, foi inaugurada a linha do centro à Penha, tendo como ponto inicial o antigo Largo do Tesouro. Dessa maneira, mesmo que de forma indireta, o Tatuapé era beneficiado por ela, pois os bondes ao trafegarem pela Rua da Intendência, atual Avenida Celso Garcia, atravessavam o nosso bairro de ponta a ponta.

Pedro Abarca é membro do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo – IHGSP.