Boutique Nespresso é inaugurada no Shopping Anália Franco

O Shopping Anália Franco acaba de receber mais uma marca de peso: a boutique Nespresso. A partir de agora, os clientes têm acesso a máquinas, acessórios e cápsulas dos mais refinados grãos em um espaço permanente.

Para marcar a sua inauguração, na última quinta-feira, dia 8, clientes e convidados foram recepcionados com o lançamento Tributo To Milano, que veio em edição limitada, e um drink especial à base de café e menta. Este e outros drinks poderão ser saboreados em datas programadas na boutique.

“A Nespresso vem para enriquecer a nossa ampla oferta de lojas e serviços. Esta é a primeira boutique da marca na Zona Leste, que escolheu estrategicamente o Shopping Anália Franco para iniciar seus investimentos na região. Esta inauguração tem grande representatividade na economia do bairro”, ressaltou o superintendente João Batista Fernandes.

Também presente, o gerente nacional das boutiques da Nespresso no Brasil, Cristiano Ferrario, revelou que esta é a 15ª boutique no País.

“Chegamos no shopping em 2016 em um espaço temporário e decidimos oferecer um espaço permanente. Temos aqui também um local reservado para reciclagem, onde os clientes entregam as cápsulas usadas. Escolhemos o endereço porque temos um grande potencial na região e grandes fãs da marca Nespresso”, completou.

SERVIÇO

A boutique Nespresso fica no Piso Tulipa do Shopping Anália Franco, que tem como endereço a Avenida Regente Feijó, 1.739. Nespresso Club: acesse www.nespresso.com. Se preferir ligue no 0800 7777 737.