Há mais de um ano esta Gazeta vem noticiando o problema referente ao solapamento do entorno de uma galeria na Rua Antonio de Barros, na altura da Rua Serra de Bragança, no Tatuapé. Inclusive, dá para notar direitinho o recorte da tentativa de solucionar o afundamento, mas que não resolveu muito. Agora, há mais de duas semana, começou a abriu um buraco no local. A área tem sua zeladoria feita pela Prefeitura Regional Aricanduva/Formosa/Carrão.