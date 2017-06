Um buraco na Rua Cantagalo, bem na faixa de pedestres (foto), na esquina com a Rua Francisco Marengo, está pegando de surpresa os motoristas. Difícil de desviar, as rodas dos veículos o acertam em cheio e só se escuta o barulho do impacto. A zeladoria é da Prefeitura Regional da Mooca, e de acordo com o leitor desta Gazeta, Marco Romano, o problema persiste desde o mês de maio. Ele mesmo chegou a entrar em contato com a Prefeitura pedindo o reparo, mas, até o momento, nada foi feito.