Busco Advogados: plataforma facilita acesso à Justiça

Três sonhos em um: entregar ao usuário final uma forma útil e prática de buscar advogados e o acesso à Justiça; beneficiar o profissional jurídico que sofre com os impedimentos quanto à publicidade, com a possibilidade de encontrar novos clientes; criar uma startup inovadora, em um mercado de extrema dificuldade, gerando o bem à sociedade, facilitando, assim, o acesso à Justiça.

Colocar tecnologia e paixão em uma plataforma foi a premissa na criação do projeto Busco Advogados. Motivados pela latente dificuldade que o cidadão possui em encontrar solução às constantes irregularidades em diversos aspectos em sua vida, seja pessoal, conjugal, profissional, fiscal e muitos outros, os sócios Fábio Viana e Ricardo Rocha fundaram a Busco Advogados, para facilitar o acesso à justiça.

A plataforma é prática e rápida. Possui um mecanismo de busca de altíssima qualidade, onde o cidadão pode encontrar o advogado ideal, com filtros por região e especialidade, encontrando em poucos segundos o contato de um advogado para sanar suas dúvidas e solicitar defesa. Há também a possibilidade do advogado ir de encontro ao seus novos clientes, quando estes cadastram na Busco Advogados sua situação ou caso que necessita de assessoria jurídica. Tudo isso com acesso por computador, smartphone ou tablet, em qualquer lugar do planeta.

Conheça a Busco Advogados: www.buscoadvogados.com. Mais informações no telefone 3436-8132. Whatsapp: 094021-2951 (Fábio). Sede da empresa: Avenida Paulista, 777, Bela Vista.