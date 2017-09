O chef Vini Oliveira, do Villa Vini – Trattoria, ensina como fazer um risoto de camarão com abobrinha e hortelã

Ingredientes: 4 camarões com casca para decorar, 4 camarões limpos cortados ao meio, 50 gramas de arroz arbóreo, 50 ml de vinho branco seco, 1 colher de sopa de cebola picada, 0,5 abobrinha pequena em tiras, 10 folhas de hortelã, 0,5 pimenta dedo de moça cortada em tirinhas, 30 gramas de manteiga, 30 gramas de parmesão ralado, 20 ml de azeite, sal e pimenta do reino a gosto, 400 ml de caldo de legumes, 2 colheres de sopa de molho de tomate.

Preparo: em um panela, refogar a cebola com azeite por 2 minutos e adicionar os camarões limpos.

Adicionar a abobrinha em cubos e o arroz arbóreo e refogar por mais 2 minutos, misturando bem. Adicionar o vinho branco e deixar evaporar todo líquido. Colocar o molho de tomate e o caldo de legumes até cobrir o arroz. Deixar cozinhar por 18 minutos mexendo de vez em quando e adicionando mais caldo para que o risoto não seque. Ao final adicionar a pimenta dedo de moça, a hortelã picada, a manteiga, o parmesão, o sal e a pimenta do reino e mexer bastante para formar um risoto bem cremoso.

Para a Decoração: refogar os camarões temperados com sal e pimenta do reino no azeite por 3 minutos. Montar o risoto em um prato fundo, dispor os camarões, algumas tiras de abobrinha e folhas de hortelã.

