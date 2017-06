Caminhão passa de madrugada e acorda moradores

Seria uma questão para o Psiu intermediar a resolução? O morador da Rua Boa Esperança, no Tatuapé, Hélio Martins de Aguiar, disse não aguentar mais o barulho do caminhão de lixo. “Acontece que ele passa às segundas, quartas e sextas, entre 24h30 e 1 hora. Como há uma grande quantidade de lixo proveniente de um condomínio em frente à minha residência, ele fica muito tempo parado, atravessado no meio da rua. O barulho do processamento, que já é intenso, fica bem mais alto, por conta do silêncio da madrugada. Não sou só eu que reclamo, outros moradores também se sentem incomodados.”

Aguiar disse que já entrou em contato com a Subprefeitura Aricanduva/Formosa/Carrão e com a Ecourb, mas nada foi feito para antecipar a passagem do recolhimento do lixo. “O curioso é que no quarteirão de cima, onde se encontra outro condomínio residencial, a coleta acontece nas mesmas noites só que por volta das 20h30. Este mesmo caminhão não poderia descer a rua e coletar o lixo do outro condomínio, para não ter que voltar ao endereço de madrugada? Este é o nosso pedido.”, pontuou.