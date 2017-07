Campanha do Agasalho: doe uma peça

No próximo dia 31 de julho termina a Campanha do Agasalho do Poupatempo. Na reta final, o equipamento está reforçando os pedidos de doações a todos os colaboradores e usuários, para tentar alcançar o número recorde de 300 mil peças doadas à campanha coordenada pelo Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo. Vale desde peças de roupas, agasalhos a cobertores em bom estado. Na região da Zona Leste a unidade mais próxima é a Itaquera, que fica ao lado da estação do Metrô.