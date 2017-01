Campeonato de Bocha no Clube Santa Maria

No domingo, dia 22 de janeiro, o Clube Santa Maria (atual Albino Grandi) abriu suas portas para comemorar a final do Campeonato de Bocha realizado pela Liga União dos Clubes de Bocha da Cidade de São Paulo. O torneio contou com a participação de 13 agremiações na jornada de 2016 e teve várias etapas.

Torneio Início (Campeão – União Nordeste e Vice-Campeão – Ipiranga do Tatuapé), Série Bronze (Campeão – Senna Morena e Vice–Campeão – Santa Isabel), Série Prata (Campeão – Vila Guilhermina – Vice-Campeão – Buturussu; e 3º lugar – Santa Rita), Série Ouro (Campeão – Ipiranga do Tatuapé – Vice-Campeão – Fátima; 3º lugar – Vila Diva e 4º lugar – Santa Maria).

O evento contou com a presença do então presidente da Liga, Milton Santander Santiago, conhecido como Mitico, que passou o seu cargo para Flavio Augusto Pires Júnior, além de autoridades como o vereador Toninho Paiva (patrono da Bocha), atletas, componentes das comissões técnicas, familiares, amigos e demais convidados.

Após a cerimônia dos festejos, Paiva participou da entrega dos troféus premiando os clubes vencedores. Em seu pronunciamento, Toninho Paiva destacou a importância da presença da família na Bocha, pois é algo fundamental e que faz com que este esporte leve o nome de “O Esporte da Família”, trazendo união entre todos, além de salientar a presença dos jovens cada vez mais na bocha.