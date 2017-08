CANGAÍBA – 1ª dama abre Escola de Beleza

Na última terça-feira, 26, a presidente do Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo (Fussesp) e primeira dama, Lu Alckmin, foi à Comunidade Santa Edwiges, na Rua José Adorno, 58, Cangaíba, para entregar o projeto Escola de Beleza.

De acordo com ela, o objetivo do plano é oferecer qualificação profissional a pessoas desempregadas, maiores de 18 anos, na área de beleza, com cursos gratuitos de maquiagem, depilação, design de sobrancelhas, assistente de cabeleireiro, manicure e pedicure.

DONAS DE CASA

De acordo com a gestora do projeto dentro da comunidade, Carmem Burgo, há cerca de seis meses os moradores resolveram entrar em contato com o Fundo para tentar serem beneficiados pelo Escola de Beleza. Segundo ela, como na região há muitas donas de casa e que necessitavam aprender uma profissão, para terem um suporte financeiro, o grupo pertencente à Paróquia Bom Jesus de Cangaíba resolveu buscar a ajuda do Estado.

GIRASSOL

Carmem explicou que dentro da paróquia existe o Centro Social Bom Jesus que oferece diversos serviços, entre eles o Núcleo de Convivência para o Idoso Girassol, mantido pela comunidade. Por conta desta ação e de outras que já envolvem vários moradores da região, os participantes resolveram acrescentar à região uma atividade diferenciada que pudesse melhorar a renda das pessoas.

INSCRIÇÕES

Agora, após alguns meses de espera, a gestora do Escola de Beleza afirmou que as pessoas interessadas (homens e mulheres com idade acima dos 18 anos) já podem se inscrever nos cursos. Voltados para 40 alunos, eles ocorrem a cada dois meses, com aulas práticas e teóricas, de segunda a sexta-feira. Além das aulas, com profissionais especializados, o Fundo Social também entrega consoles, macas, cadeiras e demais equipamentos, além do material a ser utilizado, como esmalte, shampoo, entre outros.

QUALIFICAR

Para Lu Alckmin, o principal objetivo é qualificar as pessoas desempregadas, para que possam buscar uma nova oportunidade de trabalho para geração de renda e melhoria das condições de vida. Os municípios e entidades sociais que desejarem implantar o projeto em sua região precisam enviar um ofício para o Fundo Social de Solidariedade solicitando o plano para que seja estudada, junto aos técnicos do Fussesp, a viabilidade de implantação da Escola no local.